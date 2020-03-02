Знаменита українська топ-модель Алла Костромічова порадувала шанувальників яскравим фото з відпочинку

Ведуча популярного шоу «Топ модель по-українськи» не так давно вирушила в подорож по Африці. Модель часто ділиться з підписниками фотографіями своїх пригод в соцмережах.

Як повідомляє Politeka, Костромічова поділилася новим яскравим фото, на якому вона позує на тлі пальм і місцевих будинків. На знімку модель напівсидить на якійсь огорожі, закинувши назад голову з заплющеними очима й широко розкинувши руки. Модель позує у вільній коричневій сорочці з довгими рукавами, оригінальній спідниці з леопардовим принтом і двома високими розрізами, а також в стильному солом'яному капелюшку.

«Політаєш зі мною?», - підписала фото красуня.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімок.

«Які шикарні довжелезні ноги», «Ну як завжди шикарно незрівнянна», «Боже, Алла, ви настільки ідеальні, що мені б з вами просто побачитися і вже потім можна б і політати», «Шикарна як ніколи», «Блін ...які ноги», «Феєричне місце для стартового майданчику для зльоту», - пишуть коментатори.

До цього ми розповідали про те, що Костромічева показала новий образ в Instagram.

На фото Алла позує без одягу та білизни у ванній. Вона сидить у профіль до камери і куди дивиться. Прикрила своє тіло Костромічева піною, яка не дала засвітити зайве. Волосся на цей раз модель зібрала у вузол. На тлі можна побачити рослинність, рушники, штори та інші предмети інтер'єру.

"Я б жила у ванній... піни побільше, водичку тепліше - можна й зимувати ))) ще б хтось поїсти приносив", - написала Алла.

Відразу знайшлися й бажаючі підвозити харчі. Але Костромічева не розгубилася і написала, що дасть адреса в личку.

Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків, серед яких відзначилася Астаф'єва, і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" зняла весь одяг заради спекотної фотосесії у ванній.

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