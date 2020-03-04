Співачка Таїсія Повалій розповіла, як почуває себе після перелому ноги

Про це зірка розповіла у коментарі журналістам, передають Дні.

Як відомо, місяць тому нещастя атакувало Таїсію Повалій: вона невдало впала і зламала ногу в двох місцях.

Повалій зізналася, що для неї це - справжня трагедія, оскільки вона звикла виглядати бездоганно.

"Вчора була у лікаря, і він рекомендував починати потихеньку навантажувати ногу. Слава богу, що у мене переломи без зміщення – не довелося бути закутою в гіпс. Але поки доктор суворо попередив, що мені доведеться тимчасово забути про каблуки – тільки зручні тапочки. Для мене це трагедія, адже завжди звикла виглядати бездоганно", - відверто заявила співачка.

Вона також жартома заявила, що в події винован її чоловік Ігор Ліхута.

"В тому, що трапилося винен Ігор. адже Він мене постійно підгоняє – мовляв, концерти, ефіри, зйомки, завжди треба поспішати. Але, мабуть, хтось зверху подав мені знак, що краще взяти паузу, можливо, мене від чогось тимчасова втрата рухомості вберегла. Наприклад, зараз небезпечно літати – скрізь цей коронавірус вирує", - додала Таїсія Повалій.

"Коли зі мною трапилася ця біда, я плакала, звичайно, було боляче і прикро, адже стільки планів порушилося. Намагаюся швидше видужати, оскільки в квітні в моєму графіку багато виступів і зйомок – не можу підвести шанувальників", - резюмувала співачка і додала, що травма не заважає їй спілкуватися з улюбленим онуком.

Раніше ми розповідали про те, як чоловік Повалій вызверился на українців. Він заявив, що Таїсія Повалій не виступає в Україні, бо її тут нібито "зацькували".

"Таїсія - громадянка України, вона народна артистка України. Хто має право забороняти їй, громадянці України, народній артистці України, виступати і співати для українських громадян?! Це вони нехай роблять якісь висновки. А ми ніяких висновків робити не будемо. Ми - громадяни України, Тая - українська співачка, вона завжди нею була, є і буде", - заявив він.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

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