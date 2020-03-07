Світлана показала себе у всій красі у відвертому образі байкерші

Відома співачка Світлана Лобода показала, як покидає Україну після відпочинку в Києві

Тільки вчора зірка буквально приголомшила шанувальників фотозвітом з концерту в Києві, здивувавши також постом, у якому зазначила Тілля Ліндеманна, повідомляє Politeka.

Так, учора вранці стало відомо, що артистка дала концерт у рідному місті і залишилася ще на день в столиці України, тоді як саме в цей день з масштабним концертом виступав в місті і Тілль Ліндеманн, з яким зірці приписують роман вже не перший рік.

Для більшої пікантності артистка навіть виклала дивний колаж з артистом, де і він, і вона позували в однакових шубах. А вже сьогодні зірка показала себе в суцільному шкіряному вбранні - відвертому образі - як залишає місто і відправляється на зустріч з колегами:

«З Наступаючим святом , дівчатка!!!! полетіла на зустріч ❤️», – пише під новим постом зірка.

«Класна👍👍👍🌹🌹», «Б** ось вона ззаду бомбавая🤣», «Спасибі ♥️ І вас з наступаючим святом , дорога Світла 💋Наша Маленька Ло👑», «Коли шоу вже вийде???????», «З Наступаючим Вас 🌸», «Ракета )», «Спасибі❤️ Вас з наступаючим🎊», – пишуть користувачі у відповідь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліндеманн в столицю України, як виявилося, приїхав не один. Після відпустки Світлана Лобода, з якою художник приписують любовний роман, також прибула в рідну країну заради концерту.

Так, спочатку на офіційній сторінці в Instagram Тілля з'явився зухвалий ролик з головним акцентом «До біса коронавірус». Саме з таким написом на захисній масці артист вирішив позувати прямо біля масивного знака біля в'їзду в Київ.

А трохи перегодом, артист засвітився в столичному ресторані з простою назвою «Компот». Зазначимо, спочатку Сторіс зі знаменитістю з Німеччини з'явилося в Instagram @alexey_ischenko, а потім розлетілося по соціальним мережам.

Тим часом Лобода дала концерт у рідному місті, эпатировав публіку зухвалими образами. В її Instagram-профілі з'явилися кадри, зроблені перед виступом. На невеликих відео зірка позувала в одному червоному топ і брюках-кльош, прикрашені паєтками.

І хоча спільних фото на сторінках артистів шанувальники не побачили, вони все ж впевнені: артисти не випадково запланували перетинається гастрольний графік. З-за роботи їм складно знайти час для зустрічі.

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