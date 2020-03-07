Кароліна показала себе у спортивному костюмі під час поїздки в Україну

Знаменита артиска Ані Лорак показала себе в домашньому образі під час поїздки в рідну країну

Сьогодні Кароліна вирішила представити в розділі Сторі Instagram нові фото з відміткою "Київ", що свідчить про те, що зірка приїхала додому і вже знаходиться в місті, пише Рoliteka.net.

Як правило, Кароліна вважає за краще не показувати особисте життя і рутину в instagram, тільки зрідка публікуючи фото і короткі відео в розділі Сторі. Сьогодні ж Лорак вирішила представити звичне «машинне селфі», позуючи з природним макіяжем на обличчі і в звичайному одязі сіро-чорних тонів.

Варто відзначити, що звичних коментарів з приводу пластики зірки тут побачити не можна – можливість залишати коментарі в розділі Сторі відсутня. Зазначимо, також, в Києві артистка, схоже, з'явилася не просто так. Кілька днів тому стало відомо, що Кароліна вперше за кілька місяців відпустила в Київ свою дочку Софію.

Весь цей час дитина перебувала з батьком, хоча Соня і вчиться в Москві, схоже вона все одно вирішила поїхати до батька, незважаючи на розпал навчального процесу.

Щасливий батько не може натішитися зустрічі з дитиною і постійно публікує знімки в instagram-історіях. Схоже, відпочинку Мурата з дитиною настав кінець і Кароліна сьогодні забере дитину назад в РФ.

Раніше також знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі, на якому позує в домашньому вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду. Сама Кароліна позувала в одному лише стильному халаті з кольоровим і великим принтом, мило посміхаючись на камеру перед дзеркалом, милуючись чубчиком і злегка завитим волоссям.

При цьому зірка виглядає дуже щасливо і радісно в гримерці, в якій і знімала даний міні-ролик. Зазначимо, кілька днів тому чубок отсктригла Анна Седокова, здивувавши новим стилем.

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