Відома співачка Тіна Кароль здивувала стильним вбранням під час нового шоу "Голос"

Тіна показала себе в білосніжній сукні з глибоким декольте під час чергового ефіру пісенного шоу і здивувала не тільки прихильників, повідомляє Politeka.

Сьогодні артистка з'явилася на зйомках в суддівському кріслі в білосніжному вбранні і підкорила мережу ідеальним образом. Наряд, причому, помітили не тільки шанувальники – судді разом з Даном також подарували кілька компліментів.

Під час ефіру не обійшлося і без милих моментів – під час виступу команди фаворитів Балана Роман Сасанчин і Сергій Клейнис виконали популярну пісню Тіни Кароль "Не дощ". Самі молоді люди зазначили, що таким чином вони допомогли Дану нарешті зізнатися у почуттях до Кароль.

"У Дана до Тіни дуже глибокі почуття. Ми як Амури допомогли йому їх донести", – відзначили конкурсанти.

Шанувальники в свою чергу почали коментувати стильний образ зірки:

«Красива жінка 😍. Happy women's Day, lovely lady!», «Квіточку наш 🤍🌟», «Зірочка нереальна❤️», «Ми всі тебе любимо❤️ Бажаємо справжньої любові, здоров'я і всього самого найкращого🔥 Вогненний привіт з Росії👏», «Чекаємо вже бої🔥🔥🔥», «Боже, ну яка ж ти шикарна🔥❤️😻!», «Beautiful❤️», «Сильно гарна😻😻», «Тіна, з святом🌷🌷».

До цього Тіна Кароль знову показала себе в чорній захисній масці, помітно стурбувавши фанатів. Як відомо, Тіна з'являється на різних заходах, не пов'язаних з фотосесіями в звичайних і навіть простих образах.

Однак, останнім часом з-за поширилася епідемії коронавіруса, артистку все частіше можна помітити на публіці або поруч з колегами в спеціальній захисній масці. І хоча доведено, що вона не зазищает від вірусу, а також потрібна швидше для хворих, зірка продовжує ходити в спеціальній чорній масці з фільтрами з боків.

Відзначимо, в такий же масці Тіна вперше з'явилася під час перельоту - зірка вирушила до сина на вихідні, щоб побачитися з Веніаміном і провести час разом.

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