Відома співачка Леді Гага самоізолювалась вдома через епідемію коронавіруса

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Артистка зізналася, що за порадою лікарів вирішила залишатися вдома, щоб перечекати спалах епідемії. Вона повністю обмежила особисте спілкування з літніми родичами, залишившись вдома в оточенні домашніх улюбленців.

За словами Леді Гаги, вона радилася з лікарями і вченими. Найефективніший спосіб стримати епідемію – це карантин і ізоляція від людей, старших 65 років.

«Я б дуже хотіла побачити своїх батьків і бабусь прямо зараз, але набагато безпечніше не робити цього, оскільки так я не зможу їх заразити коронавірусом, якщо він у мене є. Я самоізолювалася вдома з моїми собаками. Я люблю тебе, світ, ми пройдемо через це. Довіряйте мені, я говорила з Богом – він сказав, що з нами все буде добре», - заявила співачка.

Свій пост Гага супроводила знімком з трьома собаками на дивані.

Раніше ми писали, що голлівудський актор Том Хенкс зі своєю дружиною заразилися коронавірусом під час зйомок в Австралії. Щоб не заражати інших людей, вони самоізолювалися.

Крім цього, про хворобу повідомила українська дівчина Джеймса Бонда, актриса Ольга Куриленко. Вона зазначила, що вже тиждень хворіє коронавірусом, у неї підтвердився діагноз.

«Температура і слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і сприймайте це серйозно!», - написала актриса на своїй сторінці в Instagram.

Також про симптоми коронавіруса повідомила модель Хайді Клум. Вона самоізолювалася, але не змогла провести тест на вірус, тому що його немає.

Тим часом, кількість хворих у світі перевищила 169 тисяч людей. Найбільше хворих у Китаї, але найстрімкіше хвороба поширюється в Європі.

Нагадаємо, що Том Хенкс заразився коронавірусом: актор зробив термінову заяву, подробиці.

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