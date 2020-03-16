Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як провела свято самої близької людини

Зірка, як відомо, не має дітей, але дуже їх любить. Тому племінниця Вікторії досить часо з'являється на зворушливих фото в соціальних мережах зірки, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

До цього ж Вікторія показала, як "накачати горішок мрії", як правильно розминатися і навіть встигла пожартувати перед камерою. Робила все вправи зірка в яскравому топі і такого ж відтінку лосинах під суворим наглядом тренера.

«Мила моя #инстаподруга, сьогодні тебе запрошую до нас на тренування, так що готуйся!💪🏻😍 Закидаю найпоширенішими видами навантажень🏋🏻‍♀️🤾🏻‍♀️🤽‍♀️!💡 Я відчуваю, що ми повинні розповісти те, що тобі як і мені😉 потрібно знати на всі 💯 % 🙋🏻‍♀️🔥», – інтригуюче підписала зірка.

Шанувальники були захоплені фігурою Вікі:

«Ммм... Я якраз чекаю коли ж моя гумка прилетить 😊десь зависла в Китаї», «Ракеееета👏», «Шикарна», «На вправі з гантеллю-я побіг в душ🔥🔥🔥», «Вікторія, Ви красуня і трудівниця!», «Класна. Худенька.», «Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

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