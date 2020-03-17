Російський актор Сергій Жигунов знайшов заміну Анастасії Заворотнюк

Про це пише видання КП.

Як відомо, бурхливий роман між Анастасією Заворотнюк і Сергієм Жигуновим спалахнув під час зйомок серіалу "Моя прекрасна няня".

Але пристрасть між популярними акторами швидко згасла і їх роман тривав всього два роки. Але Сергій Жигунов не сумував і підшукав собі помічницю, яка виявилася справжньою копією хворої на рак Анастасії Заворотнюк.

З ефектною брюнеткою Вікторією Ворожбіт актор познайомився ще в 2018 році на Сахаліні, де проходив фестиваль "Ранок Батьківщини".

Вікторія Ворожбіт, яка виявилася схожа на Анастасію Заворотнюк немов сестра-близнюк, швидко спрацювалася з Сергієм Жигуновим, і вже через якийсь час стала директором сахалінського фестивалю.

У соціальних мережах ходять чутки, що Сергія Жигунова та Вікторію Ворожбіт пов'язують не тільки професійні відносини. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Примітно, що Ворожбіт в соцмережах поставила позначку "заміжня", а у її чоловіка Віктора Суханова стоїть статус "розлучений".

Раніше ми розповідали про те, що колишній коханець Заворотнюк засвітився в окупованому Криму. Зокрема, Сергій Жигунов привернув увагу громадськості новим фото, на якому він позує на тлі лимона. Геолокацією знімка вказаний Гурзуф. Виявляється, цитрус виростив сам актор.

"Серіал "Родичі-втікачі" знімали в Сочі перед Новим 2016 роком. Все узбережжя було в мандаринах, мандарини рвали серце", – зізнався Жигунов.

В результаті, він не витримав і поїхав за саджанцями. Подорож виявилася не з легких.

"У вихідний день поїхав в магазин при ботанічному саді і купив саджанці мандарина і лимона. Мосту ще не було, а автобус з Сочі до Ялти йшов, як літак до Тімбукту або навіть довше, але саджанці доїхали. Сиджу і думаю, чи мені дадуть Нобелівську премію в області ботаніки", – не без гумору завершив свій пост в колишній коханець Анастасії Заворотнюк.

Нагадаємо, чоловік хворої на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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