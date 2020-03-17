Єдина дочка королеви російського шансону Любові Успенської Тетяна Плаксіна ніяк не вгамується після гучної сварки з матір'ю

Мова про психологічний тиск. Як відомо, наприкінці минулого року розгорівся скандал після інтерв'ю Плаксіної на телебаченні, на якому вона нібито викрила мати в надмірній опіці, що ігноді доходила до ущемлення її прав і свобод. Згодом дівчина покинула межі Росії і виїхала до США, де живе її батько, бізнесмен Олександр Плаксін. Однак, на цьому драма не закінчилася.

Тетяна приголомшила одкровенням у програмі "Нехай говорять", коли повідомила, що її продовжують переслідувати. Зокрема, дівчина думає, що за нею стежать в мережі за вказівкою матері.

"Залазять в iCloud. Я підозрюю, що це Максим Заболотний, детектив, який мене викрав і повернув до мами. Він вже раніше лазив в мій телефон. Мені дуже хочеться думати, що я в безпеці. Я живу з цим страхом переслідування", – поділилася Плаксіна, додавши, що боїться, що її в будь-який момент знову можуть насильно повернути матері.

До речі, коли Тетяна вперше заговорила про насильство на публіці, Успенська спростувала цю інформацію, зазначивши, що дочка страждає від психічного захворювання, пов'язаного з пережитим стресом в результаті аварії. Нагадаємо, дівчина впала з велосипеда та сильно пошкодила собі обличчя. Те, що трапилося, не тільки фізично вплинуло на неї, але й емоційно.

Плаксіна розповіла, що досі не розуміє, навіщо мати привселюдно розповіла про цю аварію та про те, що вона страждає від депресії. На думку Тетяни, це слід було робити вже після того, як вона одужає - після реабілітації.

"Мене затикали, перебивали, мені не давали робити концерти, спілкуватися з людьми. Я бачу, що проти мене йде якась війна. Все закінчилося клініками, куди мене замикали… ", – поділилася обурена Тетяна.

Дівчина додала, що її мати більше "хвилюється за свою репутацію", ніж за неї. А на питання ведучого Дмитра Борисова, чи любить Плаксіна Успенську, відповіла: "Вже ні..."

Раніше ми повідомляли, Успенська налякала публіку, виклавши фото в Instagram з опухлим червоним обличчям. Артистка відвідала захід у Санкт-Петербурзі, пов'язаний з автомобілями. У кадрі вона стоїть поряд з президентом Російської Автомобільної Федерації Віктором Кірьяновим.

Зовнішність Успенської викликала гарячі суперечки в мережі. Користувачі відзначають, що, швидше за все, співачка переборщила з "уколами краси", і тепер її обличчя "запливло ботоксом".

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

Також Politeka писала, що дочка Успенської налякала росіян неадекватною витівкою, відео облетіло мережу: "під речовинами?".