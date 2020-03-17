Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка телесеріалу "Свати", показала нове фото в Instagram

На фото Тетяна позує в досить дивному сукню, але короткому. Також на ній можна побачити боа синього кольору, яке обмотана навколо шиї. На обличчі був присутній грим, а на волоссі перуку. Кравченко позувала серед шторок, за якими зазвичай переодягаються. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім доброго ранку. Як вам образ?", - написала Кравченко.

Фанати встигли написати кілька коментарів під кадром:

"Не знаю, як до способу, а ніжки відпад!", "Краса - велика сила! Ви прекрасні", "Афродіта!!! Не менше", "Жужа в людській подобі", "Незрівнянно! Здрастуй дівчина весна!", "Фу як вона мені не подобається , ось Артем'єв інша справа", "«Здрастуйте, я ваша тітка» сьогоднішнього дня".

Повідомлялося, що 66-річна актриса Тетяна Кравченко, яка відома українському глядачеві за роллю Валюхи Будько в серіалі "Свати" покрасувалася в компанії своєї вічної серіальної суперниці і подруги одночасно.

«З Людмилою Вікторівною ❤️😍», - підписала артистка своє нове фото. На знімку вона сидить з колегою по знімальному майданчику, вони дивляться на монітор комп'ютера і посміхаються, притулившись один до одного.

На знімку Людмила Артем'єва і Тетяна Кравченко виглядають радісними. Одна в світлому вбранні, інша - у темному.

Повідомлялося, що зірка культового серіалу «Свати» Тетяна Кравченко здивувала несподіваним визнанням після початку зйомок нового сезону.

«Спеціально сиділа на дієтах, займалася спортом, ходила до косметолога. Пам'ятаю, коли закінчилася робота в серіалі, у мене трапилася справжня депресія», - зазначила вона.

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