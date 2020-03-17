Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко показала короткий ролик в Instagram

На кадрах Тодоренко висить на повітряній стрічці верх ногами. Голова Регіни майже діставали до підлоги. Співачка, можна сказати, села в позу лотоса, але тільки головою вниз. Артистка була в червоній майці і штанях. На тлі можна побачити дерев'яну підлогу, інших людей, світлове обладнання й оператора, який знімав дівчину. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зберігаємо спокій. Знаходимо в собі сили, обзаводимся терпінням і антисептиками", - написала Тодоренко під публікацією.

Фанати встигли подивитися відео майже 400 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Круто , молодець , головне не панікувати і не обізлитися на всіх і вся", "Молодець, удачі і міцного здоров'я", "Летюча миша", "Круто. Дивитися на світ під іншим кутом".

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко показала, як бореться з обмеженнями, пов'язаними з коронавірусом.

Так, в цей раз ведуча показала, як продовжує роботу і розповіла, чому не збирається повністю припиняти свою роботу. У соціальній мережі Instagram вона опублікувала фото в майці гірчичного відтінку, на якому позує з акуратною зачіскою – дві коси, заплетені з боків.

А ось підпису самої зірка розповіла про поширилася паніці з-за епідемії:

«#коронавірус 🦠 Буквально тиждень тому розмовляли з Доктором Комаровським з приводу вірусу незрозумілого походження, який розбушувався на той момент в 105 країнах. Сьогодні статистика на WHO.int змінилася. Вже 148 країн борються з невідомою хворобою", - написала Регіна під фотографією, яку опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Тодоренко застукали за дивним заняттям разом з колегами

А ще Politeka писала, що Тодоренко не втримала головне достоїнство в срібній сукні

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