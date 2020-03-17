Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Олексій Потапенко (Потап), показала нові кадри в Instagram

На кадрах Мішель позує в темній майці і штанях. На тлі можна побачити стіну, а також після цього інших людей і столики або щось подібне. Андраде була в цей раз з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Латинська атмосфера вам в сторіс", - написала Андраде.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Мішель опублікувала їх у сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап (Олексій Потапенко), показала з подружкою свої вміння в Instagram

На кадрах Мішель позувала в велотреках і короткому смугастому топі. Поруч з нею стояла напарниця в чорному одязі. Вони разом станцювали запальний танець. Дівчата, швидше за все, займалися на якийсь майданчику. На тлі грала музика.

Перша під фото написала дочка Потапа Наташка Горова. Вона зазначила, що це дуже складно зробити. Фанати переглянули ролик майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів.

Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде, яка є підопічною Потапа, показала апетитні форми в облягаючому одязі.

Так, співачка вирішила показати форми у відвертій вбранні під час візиту в танцювальну студію. Разом з нею можна помітити ще кілька десяток дівчат, які також розучують «вісімку».

Звернемо увагу, що для Андраде позує в коротких вузьких шортах, футболці з написом adidas і наколінниках.

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