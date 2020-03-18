Відома українська співачка Настя Каменських показала нове фото в Instagram

На фото Настя позує в білих штанях і светрі. У неї на коліні сидить маленька собака, яку вона обняла рукою. А сама Каменських у цей момент читає якусь книжку. Волосся у співачки були в цей раз розпущені. На тлі можна побачити диван, подушки, кімнатні рослини та інші атрибути інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"В різні періоди життя мені в руки траплялися книги, які допомагали усвідомити багато речей і змінили моє життя в тій чи іншій мірі.

Хочу поділитися ними з вами. Зберігайте піст, щоб не втратити", - написала Настя під фото.

Фанати встигли поставити більше 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Точно. Шкідливо не мріяти", "Як перестати турбуватися і почати жити "Дейл Карнегі", "Радикальне прощення...це початок мого шляху", "Наскільки це дивно!Я зараз тримаю в руках книгу "7 навичок.." і збираюся почитати перед сном", "Супер, все прочитано, але що то кусає як раніше", "Настя, а коли про вашому весільному платті вийде влог? Обіцяли ж, а вже більше ніж півроку минуло", "Дякую за корисну інформацію".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Настя Каменських показала, як займається вдома через карантин.

Після того, як зірка змушене вирушила на карантин через коронавіруса, вона вирішила урізноманітнити домашні будні і представити повну тренування в соціальній мережі. Кадром по завершенню заняття в будинку зірка поділилася кілька годин тому.

«Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною!", - написала атристка.

Нагадаємо, Каменських в короткому топі спокусила вологим фото після тренування

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