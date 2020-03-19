Українські зірки разом з Міністерством охорони здоров'я поширили важливе звернення з приводу карантину

Потап, Настя Каменських, Оля Полякова, TAYANNA, MONATIK, Олег Винник, DZIDZIO та інші представники нашого шоубізу розповіли про важливі нюанси, про які повинен знати кожен українець. Зокрема, зірки закликають громадян до самоізоляції, а при перших симптомах захворювання звернутися до сімейного лікаря (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Одна людина хворіє від вірусу - а десять від страху", - каже Потап

"Давай закінчуй з цим", - акцентує увагу на необхідності відкинути паніку Полякова.

"Ми ще з вами зустрінемося на березі океану, але трохи згодом", - підтримав українців Винник.

"Карантин - це ще одна нагода присвятити час собі та своїй родині", - повідомила TAYANNA.

"Під час карантину уникай натовпу і звичайно я вірю в те, що все буде добре", - нагадала Каменських.

"І мийте частіше руки, з милом - і жоден коронавірус нам не страшний", - закликав DZIDZIO.

"А при перших симптомах хвороби - ізолюйся та звернися до сімейного лікаря", - попрохав MONATIK.

Відзначимо, станом на 22 години 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області в. Київ (2).

Раніше ми повідомляли, з підозрою на коронавірус в лікарню звернувся лідер групи "Друга ріка" Валерій Харчишин. Артист розповів про результати тесту в соцмережі. За його словами, перший тест виявився негативним, але після того, як рентген показав односторонню пневмонію, він вирішив зробити другий. На щастя, коронавірус не підтвердився і в цей раз. В даний час Харчишин перебуває в одній з київських клінік.

"Бережіть себе, не втрачайте гумору і розуму! Ааа і ще ... Не займайте на карантині багато грошей - все одно треба буде віддати. Не сподівайтеся на те, що позиконадавач помре 😇 Доброго дня і приємної карантинки!", - побажав співак українцям.

Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".