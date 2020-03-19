Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва засвітилася разом із чоловіком Володимиром Дантесом

Після того, як у країні оголосили карантин, артистці довелося обмежити свою роботу і скасувати масу светстких заходів. Закрити довелося і свій магазин, про що Надя також нещодавно розповіла в Инстаграм, пише Politeka.

Сьогодні ж, після того, як у артистки з'явилася маса вільного часу, зірка засвітилася на прогулянці разом з чоловіком.

Так, на фан-сторінці Наді з'явився милий кадр, на якому співачка разом з коханим Володимиром Дантесом позувала в стильному вбранні.

Надя, як і сам чоловік, з'явилася в "тотал блек" образі. Одяглася Надя досить скромно - у оверсайз толстовку чорного кольору з капюшоном і теплу куртку такого ж відтінку. Доповнила свій образ Надя стильними окулярами зі стильною оправою.

Дантес ж позував у чорній кепці і такого ж відтінку куртці. Артисти посміхалися перед камерою і привітно дивилися в об'єктив.

До цього зірка з'явилася в спортивному топі і велосипедках кислотно-рожевого відтінку, доповнивши новий "лук" захисною маскою для обличчя, а також з зав'язаними волоссям темного відтінку. Завершив спосіб артистки довгий плащ з блискучої тканини.

При цьому нагадаємо, даний кадр вже з'являвся на сторінці зірки в рамках реклами нового образу.

«Дотримуватися карантин важливо і потрібно! Так, з гарним настроєм і гумором! Але при цьому і з розумінням важливості! Всі новини та норми на офіційному телеграм каналі МОЗ! Прочитайте. Ну а тепер переведіть свою увагу на себе. Ви давно не відпочивали. Не було часу почитати або подивитися концерт .. ( тут я раджу «Вислово» у Палаці спорту))

Не було часу позалицятися за собою, шкірою, волоссям? - зробіть зволожуючу маску для волосся і потримайте не 3 хвилини, як раніше, а тримайте її стільки, скільки написано на упаковці !!!) Нарешті-то подумайте про шкіру і побалуйте її! Є багато різних безкоштовних онлайн уроків по facefitness! Актуальненько і модно 😂😇 А ще пийте багато води.

Ви «НЕ ВСТИГАЛИ» займатися спортом або хоча б зарядкою ( ну так ми зазвичай собі це пояснюємо) - тепер не оправдаетесь - який час у вашому розпорядженні) Купували тільки готову їжу і перекушували «поспіхом» - ось воно, минув час готувати!) для себе і своїх рідних», – написала під новим фото зірка.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва спантеличила зміною іміджу поруч з подругою: "Вова, неси квіти!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва відверто зізналася, як бореться з проблемами