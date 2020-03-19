Відомий композитор, продюсер популярної групи «ВІА-Гра» Костянтин Меладзе поділився старим кліпом свого брата Валерія Меладзе

Ролик на пісню «Небеса» він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Як відомо, в цьому кліпі знімалася популярна російська актриса Єлизавета Боярська. У кліпі вона грала жінку в істериці, яку Меладзе брав на руки і ніс додому.

«Ностальгічна середа», - підписав Костянтин пост.

За день кліп переглянули понад 25 тисяч разів. Шанувальники почали хвалити творчість Костянтина. Але знайшлися і ті, хто почав сміятися над сюжетом кліпу і над роллю Боярської.

«Кожен раз Аж до мурашок))) дуже люблю вашу творчість!!! Дякую вам!!!», «Кожна пісня - витвір мистецтва. Спасибі Костянтину за чудову творчість, спасибі Валерію за блискуче виконання», «У неї ж туфлі були на руках», «Дуже красиво.... пісня ...кліп.... актриса....голос», «Кожен раз коли чую балдію», «Шикарна Річ! Скільки класних жінок пропадає», «Що з нею?? Коронавірус», «Що з нею? Вона п'яна?», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Меладзе часто публікує на своїй сторінці старі кліпи своїх підопічних, щоб привернути увагу до їх творчості та нагадати про вдалі хіти.

Раніше ми писали, що Костянтин Меладзе опублікував зворушливий знімок з однією з учасниць групи «ВІА-Гра». На фото зображена 24-річна Ольга Меганська, яка з 2018 року співає у колективі. На знімку дівчина у відвертому топіку дивиться в бік спокусливим поглядом. Таким чином продюсер привітав дівчину з днем народження.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва не стрималася і видала правду про зради Меладзе: «Спасибі, відкрили очі».

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