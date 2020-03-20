Українська співачка Наталя Могилевська активно веде сторінку в Instagram і нещодавно опублікувала красиве селфі

Зірка опублікувала знімок, зроблений в машині, пише Politeka.net. Артистка показала себе крупним планом, закинувши хвилясте волосся набік.

Природна краса Наталки була підкреслена за допомогою туші на віях. А також на обличчі виділялися брови. Ніжно-рожевий колір губ доповнив образ.

Могилевська дивилася в камеру і посміхалася. Виглядала вона шикарно.

Варто відзначити, що на співачці була, по всій видимості, сіра толстовка і чорна безрукавка.

"Доброго ранку всім! Як Ви? Розповідайте, хто що робить. Які заходи безпеки застосовуєте? Що змінилося у вашому житті? Я сьогодні пішла танцювати. Удвох, це не вдесятьох все-таки...", - написала артистка.

За годину пост зібрав понад 7000 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я зробила зачіску, напудрила носик і буду робити тортик! У мене сьогодні день народження! А до вечора качечку запечу і теж потанцюємо!😄❤️", "Доброго ранку😊 сидимо вдома) смажимо оладки і жарти жартуємо😂 а ви як?", "Напевно перший хто запитав як ви.Спасибі за людяність. Замість спортзалу тренування на повітрі,підвищуємо імунітет", "Добрий ранок! Намагаюся сидіти вдома у зв'язку з карантином, але на танці все одно ходжу😊", "Я зробила відео, як виготовити маску вдома, тому що ніде не можна купити маски ....", "Наташ, вирішила, що треба попу підкачати, ходжу на майданчик бігаю, займаюся на тренажерах. Балдію по дорозі додому від компліментів потім☺️ і ще прийшла до серйозного рішення - духовно розвиватися 🧘🏼‍♀️🌸🌿", "Мою в будинку все, що є))), дивлюся цікаві фільми і спілкуюся з улюбленим песиком 💕", "Наташа у вас такий втомлений вигляд! Сидіть вдома, навіщо вам ці танці!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталя Могилевська стала тренером на популярному шоу "Ліга Сміху".

Для першого виходу артистка вбрала легке плаття леопардового забарвлення. Наряд виділив пишні груди і тонку талію Наталії.

Співачка зробила укладку з хвилястого волосся і макіяж з акцентом на очі.

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