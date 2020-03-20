Батько – важлива складова в житті кожної дівчинки, і в особливості, артистки

Politeka вирішила згадати, як виглядають папи найпопулярніших українських зірок і які у них відносини.

Співачка Настя Каменських дуже близька зі своєю сім'єю. У минулому році її батькові, Олексію Йосиповичу виповнилося 80 років. Довгий час він був капітаном збірної "Динамо" з волейболу. Каменських регулярно публікує фото свого батька в Instagram. Як розповідав Потап, вони зіграли весілля в Україні, тому що батьку Насті було б важко летіти заради цієї події в іншу країну.

Батько Джамали кримський татарин, чиї предки були депортовані з Криму. В молодості він був хоровим диригентом. Як нещодавно розповіла Джамала, у важкі часи її батько займався вирощуванням тюльпанів до 8 березня.

Тато співачки Злати Огневич офіцер, він служив на підводному атомному човні. Після армії він працював хірургом. Співачка зізналася, що одного разу тато робив операцію їй.

Батько співачки Гайтани живе у Конго. Там у нього бізнес, пов'язаний з транспортом, а також інша сім'я. Спілкуються вони не часто, але співачка розповідає, що саме батько дає їй життєво важливі напрямки. Вона називає його справжнім джентельменом.

Солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха одного разу в День батька теж поділилася знімком зі своїм татом. Судячи з фото, Вікторія пішла саме в батька. За словами Віки, за низький голос вона має подякувати теж батьку.

Батько телеведучої Каті Осадчої Олександр вище Каті на півголови. Тепер зрозуміло, у кого артистка пішла такою високою. Осадча визнає, що схожа на тата не тільки зовні.

«Ми схожі і за зовнішністю, і за характером, бачу мету, не бачу перешкод, це про нас», - розповіла зірка.

Нагадаємо, що зірка "Неангелів" здивувала щасливим виглядом на відпочинку з дитиною: "Віка, пора дітей!".

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча в піжамі з пір'ям показала, чим спокушає Горбунова на карантині: «Нічого собі!».

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