Українська телеведуча, модель Катя Осадча пообіцяла відповісти на всі запитання шанувальників

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Співачка одягла домашню піжаму в клітку, рукава якої прикрашені пір'ям. На обличчі Осадчої немає ні грама косметики. Схоже, саме так вона ходить вдома перед чоловіком під час карантину.

Осадча зазначила, що їй довго не вистачало часу, але зате зараз вона планує заповнити ці прогалини.

«Карантин - час спілкуватися онлайн :) я ніколи не виходила в прямий ефір Інста, просто не вистачало часу, я рідко даю інтерв'ю, тому що весь час сама в якості інтерв'юєра:) Сьогодні відповідати буду я, а ви запитуйте», - зазначила Осадча.

Вона пообіцяла шанувальникам відповісти на найцікавіші запитання. Зазначимо, що фанатам Осадчої дуже сподобалася ініціатива ведучої. Вони поставили їй багато питань в коментарях з приводу передачі «Світське життя», про старшого сина і модельну кар'єру. Пост Осадчої зібрав 12,4 тисяч лайків.

«Клас, завжди було цікаво, що буде, якщо у Каті візьмуть інтерв'ю», «Катерина, ви неперевершена», «Красуня бажаю 36.6!», «Красива піжама, Вам йде...де купили????», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Катя Осадча та Юрій Горбунов дуже відповідально дотримуються карантину, подаючи приклад іншим українцям.

Раніше ми писали, що Катя Осадча поділилася яскравим знімком, на якому вона позувала у синьому жакеті, який прикрашали ланцюжки, і білих брюках. На голові української знаменитості неможливо не помітити високий білий капелюшок. Телеведуча позувала поруч з Монатіком, якого вона вища на цілу голову.

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