Отец – важная составляющая в жизни каждой девочки, и в особенности, артистки

Politeka решила вспомнить, как выглядят папы самых популярных украинских звезд и какие у них отношения.

Певица Настя Каменских очень близка со своей семьей. В прошлом году ее отцу, Алексею Иосифовичу исполнилось 80 лет. Долгое время он был капитаном сборной "Динамо" по волейболу. Каменских регулярно публикует фото своего отца в Инстаграм. Как рассказывал Потап, они сыграли свадьбу в Украине, потому что отцу Насти было бы тяжело лететь ради этого события в другую страну.

Отец Джамалы крымский татарин, чьи предки были депортированы из Крыма. В молодости он был хоровым дирижером. Как недавно рассказала Джамала, в трудные времена ее отец занимался выращиванием тюльпанов к 8 марта.

Папа певицы Златы Огневич офицер, он служил на подводной атомной лодке. После армии он работал хирургом. Певица призналась, что однажды папа делал операцию ей.

Отец певицы Гайтаны живет в Конго. Там у него бизнес, связанный с транспортом, а также другая семья. Общаются они не часто, но певица рассказывает, что именно отец дает ей жизненно важные направления. Она называет его настоящим джентельменом.

Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха однажды в День отца тоже поделилась снимком со своим папой. Судя по фото, Виктория пошла именно в отца. По словам Вики, низким голосом она обязана тоже своему папе.

Отец телеведущей Кати Осадчей Александр выше Кати на полголовы. Теперь понятно, в кого артистка пошла такой высокой. Осадчая признает, что похожа на папу не только внешне.

«Мы похожи и по внешности, и по характеру, вижу цель, не вижу препятствий, это о нас», - рассказала звезда.

Напомним, что звезда "НеАнгелов" удивила счастливым видом на отдыхе с ребенком: "Вика, пора детей!".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая в пижаме с перьями показала, чем соблазняет Горбунова на карантине: «Ничего себе!».

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