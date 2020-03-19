Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала спортивну фігуру після тренувань
Після того, як зірка оголосила про розпад групи і навіть розповіла про нові плани вже без свого колеги Позитива, артистці довелося скасувати частину проектів і закрити власний магазин на час карантину, пише Politeka.
Проте, незважаючи на це, перебувати на карантині і байдикувати зірка, схоже, не збирається. Сьогодні у розділі Сторі Instagram вона представила серію кадрів в пікантному вигляді. Співачка здивувала стрункою і спортивною фігурою в білій білизні, яку продемонструвала, позуючи перед дзеркалом вдома.
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Пікантності невеликому ролику додало те, що звезад позувала з розстебнутими і напівспущеними обтягуючими джинсами. При цьому особи Наді не видно. Схоже, артистка продовжує тренуватися вдома і не сумує з приводу вимушенного карантину.
До цього ж зірка вирішила не тільки здивувати новим спортивним нарядом у весняному стилі, але ще й цілим розповіддю про те, як потрібно себе правильно мотивувати.
Схоже, поради зірки і справді працюють, адже вона встигає не тільки брати участь у різних шоу, бути суддею у "Лізі сміху", роз'їжджати по концертах, але ще і проводити час з коханим чоловіком, а також розвивати свій власний магазин.
Так, на сторінці в Instagram Надя поділилася мотивуючим постом і розповіла, що їй допомагає тримати себе "на плаву".
Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами 😂 Я повторюю в слух, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, в сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))», – розповідає Надя в Instagram.
При цьому зірка розповідає, що зараз слухає і сама «мотиваційні штуки». Нещодавно, дослухавши одну книжку вона навіть розплакалася і відчула такий приплив щастя і сил, що зрозуміла: вона хоче поділитися цим з шанувальниками.
"Купуйте книги або Аудіокниги - це не важливо. Вибирайте жанр на свій смак. Колись я любила детективи, а тепер перейшла на мотиваційні книги, які тебе надихають і дають, часом, більше сил і енергії, ніж тренування в залі", - розповіла Надя.
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