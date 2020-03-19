Відома українська співачка Наташа Корольова, яка живе і працює в Росії, опублікувала фото з іншою зіркою

Яскрава 46-річна красуня, мабуть, в одному з закладів зустріла співачку Надію Бабкіну, передає Politeka.net.

Корольлва була у чорній сукні з квітковим принтом і глибоким декольте. Наряд затягнув її пишні принади, при цьому з вирізу визирала лямка з-під нижньої білизни, а це вже, можна сказати, зайве.

Яскравий обруч сережки в тон та інші аксесуари доповнили образ зірки.

Наталія ніби присіла на коліна Бабкіної, притянулась до неї, відкрила рот і витягла в руці довгу косу.

Бабкіна тим часом позує в усьому чорному, її образ доповнюють різні прикраси, а макіяж зроблений з акцентом на яскраві губи.

"Наша Улюблена , Народна , Енергійна , Непосидюча Надія Георгіївна @ngbabkina !!! З ювілеєм !!! #ювілей #день народження", - підписала знімок Наташа.

За 18 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"бабусі", "Королеви👑👑🌻🌻🌻🌞🌻🌻🌻", "Які ви красуні!!!! Всього доброго, світлого красивого бажаю вам!!!!!🎈🙏🌷🌹🌷🌹❤️", "Астраханці вітають Надію з Ювілеєм.Бажаємо міцного здоров'я,особистого та сімейного щастя.Творчих Успіхів,Всіх тобі благ,Надія!!!", "Фото як реклама вінірів", "Дівчатка жгуттт👏", "Здоров'я..Бути коханою..💋💋💋💋", "Веселушки🤗🤣🤗", "Наталя, Ви з Надією такі яскраві і позитивні, а скільки у вас харизми і шарму🤗🤗 Обожнюю, так тримати🌺🌺🌺", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наташа Корольова показала дивний образ в Instagram. На ролику зірка представила тільки своє обличчя. Хвіст у неї був зав'язаний у вузол, а образ вона доповнила медичною маскою, якщо її можна так назвати.

На кадрах видно безліч прикрас на самій масці. Як виявилося, захисне пристосування було зроблено відомим дизайнером Тетяною Мельник.

Раніше повідомлялося, що Наташа Корольова вирушила виступати в Європу, не боячись коронавірусу.

Співачка опублікувала кадри, де красується без макіяжу і, ймовірно, «під» популярним в мережі фільтром, на записи Наташа говорить про турне по Німеччині і запрошує всіх прийти на її концерти.

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