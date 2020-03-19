Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк різко змінилася в зовнішності, налякавши шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ідіть сюди, хлопчики. І отримаєте три поцілунку відразу», - стверджує дівчина.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк приміряє фільтр, який замість очей зображує її губи.

При цьому шанувальників Никитюк вирішила позбавити права що-небудь сказати, опублікувавши кадри в Сторіс.

До цього ми писали, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як правильно уберегти себе від коронавіруса у новому відео

Артистка вирішила знятися у спеціальному ролику, покликаний уберегти українців від зараження коронавіруса.

Як відомо, в країні вже підтверджені 14 випадків зараження, два з яких виявилися летальними. З цього приводу зірки в соціальних мережах закликають прихильників стежити за гігієною, мити руки і, звичайно ж, надягати маски.

У новому ролику, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка з серйозним виразом обличчя почала розповідати про те, чому важливо мити руки. При цьому Леся встигла пожартувати під час відеозапису, показуючи тим самим, що ролик носить не тільки інформаційний характер.

«Ще якби знаті де купити маски і антисептики 🤔Київ діліться інформацією 🙌», «Ну ващет руки треба було мити завжди і до коронавіруса», «Де маски взяти?», «Леся, красуня. 👏👏👏👏👏Дякую що ти з нами)», «Леся, Ви теж будьте обережні!!! ❤️🔥😍», «Леся, молодець, все правильно, епилемия є і треба з цим боротися», «Антисептики часто не застосовуйте. Порушиться баланс бактерій на шкірі і розвинеться 1 монокультура стійка до антисептику», – написали користувачі мережі.

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