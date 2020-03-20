Популярна українська співачка Настя Каменських показала стильний кадр зі студії звукозапису
Настя щодня публікує в соціальній мережі Instagram різні кадри з відпочинку, роботи і концертів. Також Настя любить привертати увагу до себе різними зауваженнями і розповідями про спорт. Цього разу, будучи на карантині, Настя вирішила поговорити з шанувальниками на своїй сторінці, пише Рoliteka.net.
За словами Каменських, на карантині вдома можна проводити час з користю, тому вона має намір поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі, розповісти про свою музику і поговорити про майбутні музичні композиції.
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«Мені дуже сподобалося проводити з вами час у прямому ефірі! Сподіваюся, вам теж, тому пропоную повторити❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я запрошую вас на мій #NKкарантинник 🏠📱я проведу його на моїй інста-сторінці в прямому ефірі!⠀
Проведемо завтрашній вечір разом з вами, дуже тепло і затишно, з музикою, моїми піснями у спеціальній музичній обробці саме для цього вечора і теплим спілкуванням. Приготуйте плед, чашечку чаю або келих улюбленого вина!», – написала Каменських під постом.
Шанувальники тут же відреагували:
«Я будуууу😍», «Всьо чекаю❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюся. До я спілкуюся через татів телефон. Я тебе лю...💖😘❤️😗».
До цього Настя показала, як вирішила урізноманітнити домашні будні і представити повну тренування в соціальній мережі. Кадром по завершенню заняття в будинку зірка поділилася на своїй сторінці.
«Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною! 🤗
Коли бачиш відгук - це завжди тааак приємно! І мене це теж мотивує робити для вас ще більше. І ось, натхненна вами, я вирішила запустити карантинний марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼♀️💪🏻 Давайте мотивувати один одного разом!», – написала артистка під новим постом. Шанувальники відреагували досить позитивно на новий пост.
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