Відома співачка Світлана Лобода показала, як тренується в закритому залі під час карантину

В цей раз знаменита артистка показала себе у спортивному образі під час тренування, яке провела в домашньому залі самостійно, повідомляє Politeka.

Так, в розділі Сторі Instagram артистка показала струнку фігуру під час тренування. На представлених кадрах зірка показала, як качає прес, п'яту точку і загальне тренування на всі групи м'язів.

Не забула при цьому зірка влаштувати очманілі танці перед дзеркалом під час невеликої перерви. Світлана позувала перед дзеркалом у всю стіну в звичайних болотного кольору лосинах без принтів і коротенькому топі з тонкими лямками.

Сама зірка не раз відзначала, що задоволена своєю формою, хоча і вважає, що це завдяки батькам, які «обдарували її хорошою генетикою». Співачка часто займається спортом, пілатесом або плаванням у басейні.

До цього на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила стильний кадр, на якому позувала в одне лише шовковій піжамі пастельного відтінку, розшитий мереживом. Значна зона декольте зірки підкреслила чорною вишивкою, також як і воріт халата під колір її плаття.

Причому підпису зірка розповіла про те, як вона "страждала" через свого імені в дитинстві:

«З дитинства мені здавалося , що ім'я «Світлана» не моє ... немає в ньому того бунтарського духу, кіт був мені завжди притаманний😏 в школі мене почали називати прізвища , і я була цьому дуже рада т до вважала її ємною і гучною))) донині мене запитують справжнє прізвище- «Лобода»😇 А я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити прізвище мого батька - брендом!😉 😇 А вам подобається Ваше прізвище ? що ви знаєте про неї ?», – інтригуюче підписала співачка.

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