Христина Орбакайте показала, як проходить її самоізоляція через коронавірус

В останні дні пандемія коронавірусу змусила більшість країн ввести карантин у тому чи іншому вигляді, через що людям порадили самоізолюватися вдома. Не стали винятком і зірки.

Так, російська співачка Христина Орбакайте на своїй сторінці в Instagram поділилася новим домашнім знімком, передає Politeka. На фото знаменитість сидить на дивані в простій чорній футболці і з недбало зав'язаними волоссям. На ній мінімальний макіяж в спокійних тонах. Варто відзначити, що виглядає співачка помітно втомленою.

«Я вдома. А ви самоизолировались? Звикаємо до нового режиму», - підписала знімок Орбакайте.

Її підписники почали розповідати про те, як проходить їх карантин, а також не забували коментувати і зовнішність співачки.

«Молодець, це дуже правильне рішення», «Гарна», «Браво», «Потім ще відвикати від нього будемо», «Христина, ось тепер я абсолютно точно бачу як Ви схожі на маму. Раніше це було не так сильно помітно. Всіх благ!», «Нова зачіска?», «Христина така красива, мені завжди подобається всі її пісні», «Тут на маму дуже схожа», «Яка, Христина, ви красива, сильна, мені би бути такою Христина, як завжди на висоті», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Орбакайте недавно привернула до себе увагу змінами у зовнішності.

Про те, що артистка вдалася до послуг пластичних хірургів говорять і фахівці, і шанувальники.

Так, нещодавно Христина Орбакайте вирішила поділитися радістю. Вона опублікувала у своєму instagram-акаунті фото зі студії звукозапису і повідомила про підготовлювану до виходу пісні.

Цю новину шанувальники прийняли з захопленням, проте деякі стали розглядати знімок і помітили, що зуби у Христини дуже білі і підозріло рівні. Хтось припустив, що зірка встановила керамічні накладки, інші подумали про фотошопі. При цьому, відзначають, що вона стає все більше схожою на свою матір.

Нагадаємо, Орбакайте налякала змінами в зовнішності: "Стає схожа на...".

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