Відома українська співачка Анна MARUV Корсун показала новий кадр з виступу в Instagram

На фото Ганна позує в латексному або шкіряному костюмі і окулярах. Образ доповнила Корсун великими дредами, а в руках тримає мікрофон. Поряд з нею стоїть інша дівчина, яка теж була в яскравому костюмі. Вона пристрасно обіймала MARUV, поклавши одну руку їй на живіт, а другу на обличчя. Фото вийшло більш, ніж гарячим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото. Все із-за того, що Корсун розмістила його у сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV з'явилася в незвичайному вбранні під час зйомок телешоу

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати, як проходили зйомки шоу, в якому вона взяла участь не так давно. На серії кадрів зірка вирішила з'явитися в похмурому вбранні.

Так, цього разу артистка з'явилася зі звичним яскравим макіяжем на обличчі і в напівпрозорої кофті, з-під якої помітно білизна, в чорному піджаку і в короткій спідниці. Проте із-за короткого і відвертого вбрання Ганна засвітила зайве - звисають бочка. Обтягуючий вбрання, схоже, помітно виділив її фігуру.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка вирішила похвалитися підготовкою до виступу.

Анна є любителькою здивувати не тільки яскравими латексними образами на виступах, але ще й провокаційними і вельми відвертими танцями під час концертів. Головною родзинкою таких виступів є те, що команді Анни і їй самій доводиться робити всі танцювальні рухи на незвично високих підборах.

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