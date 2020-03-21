Відома співачка Світлана Лобода показала кращі образи з своїх останніх кліпів

В цей раз знаменита артистка показала себе відразу в кількох образах, що використовуються під час останніх трьох недавно представлених кліпів. Серед яких можна відзначити кліп "Новий Рим" і "Світу мало", повідомляє Politeka.

Так, в розділі сторі Instagram Світлана презентувала незвичний ролик, який є міксом її останніх трьох кліпів, які вийшли за останні кілька місяців.

У представленому ролику можна помітити зухвалий образ, що складається з золотистого піджака і такого ж кольору штанів; пікантний спосіб без одягу, але з єдинорогом; чуттєвий образ з розпущеним волоссям і без макіяжу, який Світлана представила під час кліпу "Світу мало"; а також завершує образ, що складається з незвичайного синього костюма з блискітками, ледь прикриває інтимні частини тіла артистки, яка позувала без білизни.

Зазначимо, всі образи артистка вже неодноразово показувала під час своїх концертів - деякі костюми співачки можна зустріти також у кліпі "Новий Рим", що вийшов кілька тижнів тому.

До цього на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила стильний кадр, на якому позувала в одне лише шовковій піжамі пастельного відтінку, розшитий мереживом. Значна зона декольте зірки підкреслила чорною вишивкою, також як і воріт халата під колір її плаття. Популярні статті зараз

Причому підпису зірка розповіла про те, як вона "страждала" через свого імені в дитинстві:

«З дитинства мені здавалося , що ім'я «Світлана» не моє ... немає в ньому того бунтарського духу, кіт був мені завжди притаманний😏 в школі мене почали називати прізвища , і я була цьому дуже рада т до вважала її ємною і гучною))) донині мене запитують справжнє прізвище- «Лобода»😇 А я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити прізвище мого батька - брендом!😉 😇 А вам подобається Ваше прізвище ? що ви знаєте про неї ?», – інтригуюче підписала співачка.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки:

«Я думала навпаки Вам не подобається, коли за прізвищем називають🌸», «Саме світле ім'я☀️☀️☀️», «Незрівнянно красива, як завжди! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох яка гарненька 😊», «Похвала», «Гарне ім'я👍».

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