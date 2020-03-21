Популярна українська співачка Настя Доаменских влаштувала справжнє шоу дому заради шанувальників

Настя вирішила показати, як відпочиває разом з колегами, але ще й влаштувала прямий ефір разом з ними, щоб урізноманітнити домашні будні під час карантину, пише Рoliteka.net.

В цей раз Насля показала, як відпочивала вдома разом з друзями та колегами, а також влаштувала цілий домашній концерт перед камерою. Зірка мило попозувала сидячи на підлозі і спілкуючись з колелгами, а також відповідаючи на питання покллонников.

По ходу прямого ефіру Настя скинула кофту і заспівала свої улюблені хіти, чим немало здивувала користувачів Instagram. Як виявилося, сотні шанувальників дивилися ефір Насті і ставили не тільки запитання, але ще й похвалили зірку за такий міні-концерт з її домашнім виступом.

До речі, Настя почала активно вести свій блог по настанню карантину і закликає шанувальників також урізноманітнити свої будні, щоб не нудьгувати. А що б бути здоровими, Каменських влаштовує тренування перед камерою, намагаючись привернути увагу користувачів до ранкових разминкам.

До цього ми писали, що за словами Каменських, на карантині вдома можна проводити час з користю, тому вона має намір поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі, розповісти про свою музику і поговорити про майбутні музичних композиціях.

«Мені дуже сподобалося проводити з вами час у прямому ефірі! Сподіваюся, вам теж, тому пропоную повторити❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я запрошую вас на мій #NKкарантинник 🏠📱я проведу його на моїй інста-сторінці в прямому ефірі!⠀

Проведемо завтрашній вечір разом з вами, дуже тепло і затишно, з музикою, моїми піснями у спеціальній музичній обробці саме для цього вечора і теплим спілкуванням. Приготуйте плед, чашечку чаю або келих улюбленого вина!», – написала Каменських під постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Я будуууу😍», «Всьо чекаю❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюся. До я спілкуюся через татів телефон. Я тебе лю...💖😘❤️😗».

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