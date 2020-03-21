Російська співачка, колишня учасниця групи «Срібло» Ольга Серябкіна порадувала шанувальників бекстейджем зі зйомок кліпу, роботу над яким завершити так і не вдалося

На своїй сторінці в Instagram артистка, яка тепер виступає під псевдонімом Molly опублікувала кілька відео зі зйомок кліпу на пісню «Напівголі».

В кадрі дівчина спочатку постає в бікіні й облягаючих шортах в сітку. Вона йде вулицею мегаполісу, а їй услід обертаються перехожі.

На другому відео вона дуріє біля мікроавтобуса, а в третьому показаний процес зйомок в готелі. Правда, в цій сцені Ольга одягнена. На ній – джинсовий брючний костюм, темні окуляри, а волось завите у великі локони.

«Всі зйомки скасовані. Саме час ділитися старими беками, які ви ще не бачили. Гортайте вправо, знайдете там відео з кліпу, який вже ніколи не вийде 🤫 Вгадаєте, на який трек?)», – підписала публікацію артистка.

Фанати співачки в захваті від побаченого.

«Ти коли знімала кліп на "Напівголі"? Як ви зробили так, що люди в шоці від твого образу?», «Боже, яка ти😍😍🔥», «Яка ж красива Ольга 🌹🌹🌹🌹», «Як пощастило перехожим, побачити таку Красуню 😍😍😍», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що співачка опублікувала пост з фотографіями, на яких продемонструвала розкішну фігуру. Зірка з'явилася в чорному шкіряному жакеті. Він обхопив принади артистки так, що гудзики натяглися і ледь не відриваються. Завдяки глибокому декольте, видно блискучі аксесуари красуні. Тонка талія також підкреслена настільки відвертим верхом.

Волосся вона розпустила , а легкий макіяж лише підкреслив її красу.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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