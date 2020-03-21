Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія розповіла про свою історію схуднення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Горова Наталія давно зайнялася своєю фігурою і часто звітує про те, що їсть у своєму мікроблозі в instagram. Так, в цей раз вона вирішила згадати, як виглядала в юності, щоб порівняти результат схуднення зараз.

«Хотіла написати якийсь лонгрид – свою історію нескінченних схуднень, види дієт, які я використовувала і про те, як у 12 років я важила 58 кг. Але потім подумала, що фотографій буде достатньо. Як сказав один чоловік «у тебе тенденція не худнути з роками, а поправлятися». І ця розмова стала вирішальним у моїй боротьбі із зайвою вагою. З середини лютого я дотримуюся деяких обмежень. Я про це не кричу на кожному кроці, як звикла. Просто хочу побачити, і я знаю, що побачу результат, до якого я йду вже давно», – поділилася дочка Потапа сокровенним на своїй сторінці в мережі.

Вона додала, що фігура всіх дівчат з роками змінюється і стає більш жіночною, організм готується до материнства.

«Це одна з тих причин, чому я не така худенька, як в 14 років. Але я взяла себе. Прийняла таку, яка я є. Мені нема чого соромитися, і я повністю з вами відкрита. Я вже на шляху до своєї мети. І зовсім скоро обов'язково поділюся своїм результатом», – заявила дівчина в мережі.

Нагадаємо, що Наташа Горова не втрачає часу дарма на карантині, показуючи буквально кожен свій крок шанувальникам в сториз.

Спочатку вона показала селфи зі своїм мопсом. При цьому, дівчина одягла обтягуючі лосини тілесного кольору і широку білу футболку.

«Моя маленька любов», – вона підписала.

Також Горова показала свій карантинний цибулю під час прогулянки з собакою. Зазначимо, що дочка зірки не виходить на вулицю без захисної медичної маски, подаючи приклад всім українцям.

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