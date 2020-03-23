Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", зараз веде гумористичну передачу "ЧистоNews", звідки опублікувала фото

Зірка з'явилася в бежевому костюмі, який підкреслив її струнку фігуру, пише Politeka.net.

Під жакетом красуні виднівся чорний топ з відвертим декольте. Зірка лягла на стіл, піднявши одну ніжку. Як виявилося, крім костюма, на блондинці були човники на тонкій шпильці.

Також у Ірини помітний салатовий манікюр.

Ірина розпустила волосся, частина з якого впала їй на полечо. Дівчина дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.

Позаду артистки виднілися декорації шоу, яке вона веде.

"Неділя. Чудовий привід провести весь день в піжамі, переглядаючи ЧистоNews в інтернетику)) Е літл біт оф позитив ще нікому не завадив, а багатьом тік на користь😉😘 Peace✌🏻", - підписала яскравий знімок актриса.

Лише за шість хвилин публікація зібрала майже 800 лайків.

"Доця?? Це де ти???", "Вчора дивився чисто news якраз😊😉", "А де Ярчик?😟😕", "А коли вийде нова серія Одного разу під Полтавою? 👍👍👍", "Дивлюся кожен випуск мені дуже подобається❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Звичайно, я відучора цим і займаюся 😊😊😊", "Ух сексі...", "Клас 💐","Яка гаряча", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару відпочивала на Балі деякий час тому, і досі публікує фото з відпочинку.

Так, артистка позувала в купальному вбранні з глибоким декольте. Завдяки такому відвертому вибору, можна було розглянути, наскільки дівчина струнка.

На шиї зірки блищав золотий ланцюжок, додавши образу певної вишуканості.

Зірка зухвало дивилася в камеру, а також ефектно вигнулася на березі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару постала в білій білизні, лежачи на березі, ймовірно, океану. Власне, крім білизни, сідниць і трохи талії артистки на фото нічого не було видно:

«Фото на паспорт...🙈 Мені вже прилетіли питання з приводу цієї білизни і де взяти? ... вже можна розповісти?», – підписала свій пікантний знімок Ірина.

У шанувальників артистки "дар мови відібрало" від побаченого.

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