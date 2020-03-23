Відома російська балерина Анастасія Волочкова вирішила поблістати в компанії чоловіків
Епатажна знаменитість опублікує кожен день пости в Instagram, в яких не тільки показує свій побут, але і свою творчість, пише Politeka.net.
Так, артистка у цей раз показала фото зі свого будинку, поставши в компанії чоловіків.
На першому фото Волочкова з букетом троянд позувала з усміхненим незнайомцем. Балерина була в напівпрозорому платті з аплікаціями квітів. Наряд затягнув її груди в глибокому декольте.
Волочкова посміхалася і дивилася в камеру. Можна помітити неозброєним поглядом макіяж з акцентом на очі. Пишні вії видно здалеку.
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На другому знімку Анастасія була в більш скромному вбранні - у спортивному костюмі рожевого кольору. Балерина встала в свою звичну позу на носочки. Доповнив образ помітний макіяж.
Зірка з'явилася в компанії чоловіків, обнявши одних з них з боків.
В пості артистка розповіла, що чоловіки на фото займалися онлайн-записом її вистави "Емілем". За її словами, це команда професіоналів. В цілому, балерина залишилася задоволеною роботою. І, думаємо, чоловіки теж в захваті.
Майже за 40 хвилин пост зібрав близько 1000 лайків і жодного коментаря, адже Волочкова давно закрила цю можливість.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова змушено скасувала свої концерти, тренування і які-небудь виступи через введений нещодавно карантин. При цьому вона регулярно публікує фото в Інстарграм.
Так, зірка похвалилася домашнім відпочинком. Балерина позувала на улюбленому дивані, а поруч помітний стіл з кальяном, яким Анастасія пишається і вже неодноразово нахвалювала його.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова вирішила хайпонути на коронавирусі і показала, як вимірюють температуру в закладі, де вона відвідує лазню, басейни та СПА.
Зірка розповіла, що при вході в її улюблений заклад у всіх перевіряють температуру.
«Мій один градус залишився в крижаній Купелі. Приїжджайте до нас! У нас тут ніякого вірусу немає, крім добра, гостинності, радості, п'яти басейнів, лазень і прекрасного СПА, ресторанів, салону краси», - написала балерина.
Нагадаємо, що дочка Волочкової наплювала на карантин заради королівських розваг, відео: "Вся в маму".
А ще Politeka писала, что роздягнена Волочкова стрибнув у крижану воду: "Висять по саме...".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Волочкова кардинально змінила імідж і вразила розмірами декольте: «Я з вами…».