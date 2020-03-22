Російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала шанувальників новими фото

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

У своєму мікроблозі Чехова поділилася з фоловерами антистресової терапією.

Телеведуча розповіла, як справлятися з дуже серйозними, переживаннями і тривогами, стресами і страхами, супроводивши пост новою фотографією на тлі красивого морського пейзажу.

На знімку, який зроблений під час подорожі по жарким країнам, Анфіса сидить на гімнастичному килимі і демонструє свою ідеальну за пропорціями фігуру, яку називають «пісочний годинник».

«Так от, якщо вас накрило такими емоціями, що з цим складно впоратися самостійно - просто почніть розгойдуватися.

Стоячи, з п'ятки на носок, з середньою амплітудою.

Або у кріслі-гойдалці, або на гойдалках. Або сидячи зі схрещеними ногами, просто качайте тіло взад-вперед.

Ви побачите як вам полегшає», - написала телеведуча.

Вона пояснила, що коли всі люди були немовлятами і плакали, то батьки носили на руках і качали, в ліжечку або колясці, щоб заспокоїти.

«Ці спогади і почуття зафіксувалися у нас на рівні підсвідомості, і навіть тепер, у нашому дорослому стані, просте розгойдування тіла, може принести нам заспокоєння.

Так що, якщо тривога про майбутнє, страх хвороби або фінансового краху взяв над вами верх - просто качайтесь! Здивуєтеся, наскільки це допомагає😉», - зазначила Чехова.

Користувачі в соцмережах подякували Анфісу за такі цінні поради.

«Ви не тільки красива, але й одухотворена👍», «Супер рада 👍притому, що іноді несвідомо я сама качаюся, потім така стоп. що я роблю? А це он воно як😁», «

Дякую вам, що ви завжди знаходите спосіб вийти з ситуації», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Чехова, яка любить подорожувати, але в даний час, як і багато інших, змушена самоізолюватися будинку, поностальгувала в соцмережі. Ведуча опублікувала фото з однієї з своїх поїздок в гарячі країни. Зірка з'явилася в чудовому літньому сарафані, що вигідно підкреслив її чудову фігуру.

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