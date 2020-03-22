А сама нещодавно була в біді

Українська модель Катерина Куліченко після повернення з Італії, в якій вирує епідемія коронавіруса, не стала дотримуватися режиму самоізоляції

Про це свідчать її пости і сторіз в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, дівчина нещодавно повернулася з Італії, але не стала чекати коли пройде 14 днів інкубаційного періоду.

У неділю, 22 березня, вона опублікувала відео з вулиці. Куліченко поскаржилася на мерзенну погоду, зазначивши, що йде на пошту.

«Зараз зайду на пошту, мені потрібно забрати посилочку. І, до речі, якщо вам цікаво можу її показати», - зазначила дівчина.

Зазначимо, що Куліченко була в захисній масці, але, як відомо, маска не гарантує 100% захисту, якщо людина переносник вірусу. Крім цього, судячи по постам моделі, після приїзду додому в Запоріжжя, звідки вона родом, дівчина ймовірно встигла відвідати один з місцевих салонів краси.

При цьому сама дівчина зазначає, що дотримується і підтримує карантин.

«Може завдяки цьому божевіллю в світі люди стануть добрішими? Може всі навчаться дотримуватися правил? Може світ стане чистішим?», - написала Куліченко в одному зі своїх постів.

Раніше ми писали, що Катя Куліченко застрягла в Італії без грошей і роботи. Дівчина поїхала працювати в Мілан, але через пандемію всі зйомки були скасовані. Довгий час вона не могла поїхати додому, але в результаті у неї це вийшло. Поки в Італії ще не були введені жорсткі обмеження, Куліченко багато гуляла і навіть взяла участь у зйомці.

Варто відзначити, що в Італії сьогодні найбільший спалах коронавіруса, щодня там помирає понад 500 осіб. При цьому, велика кількість людей може бути переносниками вірусу не маючи симптомів. Особливо це поширено у молодих людей.

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