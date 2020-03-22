Популярний російський актор Сергій Глушко, більш відомий як чоловік Наташі Корольової "Тарзан", показав новий ролик в Instagram

На кадрах він показує тільки свою голову, поки лежить у ліжку. На тлі нічого не видно, крім спинки ліжка і стіни. Волосся Тарзан вирішив залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Глушко відео розповів, що думає почати показувати домашні тренування і розповідати, як потрібно правильно доглядати за своїм тілом. Він запитав у фанатів, потрібно реалізовувати таку ідею.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом:

"В умовах самоізоляції нам, дівчаткам, потрібен натхненник-мотиватор. Ми запаслися гречкою і туалетним папером, а тепер хочемо хліба і видовищ. Хочемо стриптиз онлайн. Коротше, дайош Тарзаншоу!!!", "Будь ласка, лишайтеся осторонь Вірочка потребує термінової підтримки, документи знаходяться на сторінці. Важливий навіть Ваш лайк, який підніме коментар", "Я хочу! Чесно - лінь затягує. І потрібен натхненник з батогом. От якби таке сталося - я б дисципліновано займалася!!! А тим більше, якщо ТАКИЙ Тренер викладає!!!! І приємно, і корисно, і дуже позитивно!. Забудеш про всі віруси!".

Раніше ми повідомляли, що російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, який виступає під псевдонімом Тарзан, помпезно відзначив 8 березня своє 50-річчя.

Артист поділився відео в мікроблозі в Instagram зі свого ювілейного шоу. Так, чоловік співачки Наташі Корольової, Тарзан, влаштував небувале видовище, без тіні збентеження посвітивши м'язами в костюмі ангела і індіанця. Крім того, він показав, як його вітала команда - тортом з непристойним підтекстом. На солодкому шедеврі напівгола фігурка самого Тарзана.

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