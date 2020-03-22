Популярна українська виконавиця Тіна Кароль не стримала емоцій стосовно свого колеги Дана Балана прямо на ток-шоу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, спершу артистка позує в яскравому жовтому платті з вирізом, сидячи в суддівському кріслі шоу «Голос». А на іншому знімку зірка вже стоїть разом з Даном Баланом, з яким їй приписують роман.
Однак шанувальники Кароль став без можливості що-небудь сказати – знімки з'явилися в Сторіс.
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Нагадаємо, що під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.
"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші.
Тіна захопилася виступом хлопців і вельми красномовно їх похвалила, ось Дано не втримався від «гострого» коментаря: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, за нашим молдавським традицій. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".
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