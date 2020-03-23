Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як проводить час вдома в оточенні близьких

Після того, як був введений карантин, зірка поспішила відзняти власне шоу і лише потім відправилася додому проводити час в оточенні близьких. Сьогодні у розділі Сторі Instagram зірка показала, як проводить ранок разом з коханим, пише Рoliteka.net.

Так, сьогодні співачка показала, як виглядає без макіяжу і будь-яких прикрас. При цьому особа зірки помітно змінилося – губи стали більше і вилиці стали більш виразними. У відео трохи пізніше Ганна зазначила, що це все завдяки її новому Інста-фільтру, адже попередній її фільтр був чомусь видалений.

У ролику зірка з мелированными волоссям і без чубчика, яку відрізала всього кілька тижнів тому і після активно її ховає, позувала в одній лише майці з тонкими бретельками і без білизни.

На фоні можна почути, як Ганна перемовляється з коханим – щоранку Седокова ділиться домашніми рецептами, за якими готує разом з Янісом різні смаколики для себе і своїх дітей.

Також everal днів тому Ганна розповіла, що завершила свій міні-марафон зі схуднення і відразу ж по його закінченню приступила до зйомок нового проекту під назвою "Квартира 69".

Зйомки проходили незважаючи на те, що зараз введено карантин через загрозу поширення коронавіруса. Схоже, Анна вирішила не збиватися з графіка і тому кожен день проводила на знімальному майданчику більшу частину дня.

У розділі Сторі вона показала, як приміряла на себе стильне плаття довжини "міді" яскраво-рожевого кольору з білими смугами. При цьому вбрання вигідно підкреслило пишні форми зірки, які ледь помістилися в наряд без бретелей.

Ганна постала у вбранні під час запису одного з моментів шоу, на якому також з'явилися її колеги і навіть встигли здивувати зухвалими витівками перед обличчям артистки. Трохи пізніше співачка показала фото, зняте в той момент, коли сама Ганна разом з одним сиділа в дечому схожому на ванну, заповнену світлими кульками.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином