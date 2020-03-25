Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", здивувала шанувальників

Розкішна білявка влаштувала танці перед дзеркалом, пише Politeka.net. Рухи артистка робила під одну з реп-композицій, а в цей час її знімав молодший брат.

Красуня спочатку танцювала в сукні. Дівчина розважалася, рухаючи головою і п'ятою точкою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Після цього Катерина помінялася з братом одягом. На хлопчика налізла сукня, а ось на акторка не змогла натягнути шорти хлопчика.

В результаті дівчина з'явилася перед підписниками у блакитній футболці, трусиках, і так і не натягнутих шортах.

Красуня злякалася і заховалася за спиною брата, при цьому останній сміявся.

"Я ніколи не стояла осторонь актуальних трендів! Добре що у мене є брат, але я не врахувала одне але.....🤦🏼‍♀️

PS. Жарти жартами, а моя 🍑 реально не влізла🤦🏼‍♀️ прикро 🥺", - підписала відео зірка.

За три години пост зібрав майже 7000 лайків та багато коментарів.

"Я так розумію скоро будуть нові жаркі заголовки 😂😂", "Всееее, чекаємо нових провокаційних статей від жовтої преси 😂😂🔥🔥", "Прикинь скільки заголовків буде!" "Брату, судячи з усього, тепер потрібні нові шорти", "У мене серце зупинилося🤣", "Эротишненько то як, очікуємо нові заголовки в жовтій пресі", "У мене аж подих звело", "було соромно?", "як ти здерала сукню ти перед ним в трусиках танцювала", "Ахахах, Катя Катя 🤣🤣🤣🤣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна була на стільці, якщо не сказати і витягла ноги вперед.

Вона була у картатому костюмі, а образ доповнила кросівками. Швидше за все це був фільтр, так як кадр дуже диспропорційний.

"Ми тебе любимо, незважаючи на такі фото", - підписаний кадр.

Раніше повідомлялося, що Катерина Нікітіна позувала в довгій сукні з прозорим верхом.

Поруч з артисткою стояла Нікітюк, яка відкопилила п'яту точку в блискучому костюмі. Образ Леся доповнила кумедною гримасою. Катерина ж сміялася на кадрі.

Нагадаємо, блондинка з "Кварталу 95" розтягнулася в шпагаті заради пікантних кадрів

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