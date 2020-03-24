Відома українська співачка Світлана Лобода показала нові кадри в Instagram

На фото Лобода позує з пишною зачіскою і кожушку. Образ вона доповнила великими нігтями і прикрасами на шиї. На першому фото Світлана позує по пояс, а на другому - сидить навпочіпки. На тлі нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На наступному кадрі Лобода вже в іншому вбранні - леопардовому сукню. Волосся у неї були розпущені, а також змінився манікюр. Вона сиділа на стільці. Був і третій спосіб, де Світлана позувала в чорному костюмі і капелюсі.

"Яка", - коротко підписала фотографії Лобода.

Фанати встигли поставити 22 тисячі лайків за 30 хвилин і написали коментарі, в яких обирали найкращий знімок і хвалили улюблені образи.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода показала ідеальні форми в золотому бікіні під час відпочинку. В цей раз знаменита артистка показала добірку кадрів, демонструють її фігуру в одному лише крихітному купальнику золотистого кольору.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram артистка показала краще кадри з відпустки, за яким, як висловилася сама співачка, дуже сумує останнім часом.

представлених На кадрах задоволена і відпочила Світлана щасливо позувала на лазурному березі і ніжачись у воді. Як можна помітити, постійні заняття спортом, йогою і правильно харчування вигідно позначилися на фігурі артистки.

Повідомлялося, що відома співачка Світлана Лобода показала кращі образи з своїх останніх кліпів.

В цей раз знаменита артистка показала себе відразу в кількох образах, що використовуються під час останніх трьох недавно представлених кліпів. Серед яких можна відзначити кліп "Новий Рим" і "Світу мало".

Нагадаємо, Лобода показала, як насправді виглядає без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в чорному бікіні похвалилася вологими кадрами з відомою моделлю

А ще Politeka повідомляла, що Лобода в коротенькому топі показала, ніж її нагородила природа



