33-річна Наталія Фріске, молодша сестра російської співачки Жанни Фріске, яка померла майже п'ять років тому від раку, без сорому показала себе без косметики в пікантному образі

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала кадри в "сторіз" в Instagram з відпочинку на півдні Шрі-Ланки. Засмагла брюнетка постала в досить спокусливому образі, знявши бюст крупним планом, - від такого кадру можна отримати удар. В руках Наталя тримає тропічний фрукт, з якого, судячи з усього, потягує солодкий сік.

На іншому кадрі Фріске не посоромилася показати себе без косметики, при цьому практично впритул посунувши камеру до лиця. Наталя розповіла історію порятунку варана - ящірки, яка може досягати до 2 метрів в довжину.

"Багато хто мене питає, чим закінчилася сьогодні історія з вараном... Закінчилася добре. Ми його відбили від собак, тому що собаки почали його розривати, нам стало його шкода, і ми його віником-віником акуратненько ... він звичайно брикався, але ми відвели його у сусідній провулок. Собаки залишилися незадоволені", - поділилася сестра Жанни.

Раніше ми повідомляли, Наталія потішила фанатів знімками з тієї ж Шрі-Ланки - коли безцеремонно раставила ноги над паруючим кальяном. Дівчина постала в коротких джинсових шортах і чорному топі, посвітивши плоским животиком, стрункими ніжками і іншими пружними округлостями.

"@alya_alloha дорога, дякую тобі за ці смішні кадри)) і за нові фотки, для @line_up_cafe_ 😘🥰", - йдеться у підписі.

"Натуся! людина мега позитив 👻"; "ДУЖЕ живі моменти Класно Наталочко кохана моя дівчинка"; "Красуня))))❤️😍"; "дуже красиво😻"; "Аж задимілося!", - писали в комметариях.

Також ми розповідали, сестра Жанни позувала на кам'яних брилах у червоному бікіні, зігнувшись в зухвалій позі. Як зазначили користувачі, вони раді бачити, нарешті, природне фото, не оброблене в графічному редакторі.

"Нарешті нормальна фігура серед фотошоплених і неправдоподібних на теренах інсти👏"; "Ви - красуня 😍"; "Вогонь 🔥"; "Аййй🔥"; "Шикарна. 😍💔😍"; "Дуже красиво 👍як давно я не бачила своїми очима таких яскравих фарб", - шанувальники не втрималися від хвалебних відгуків.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».