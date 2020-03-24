Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий спокусливий образ в Instagram

На фото Надія стоїть біля стіни і позує в пальто, а також плаття, яке має відкриті плечі. Можна відразу зауважити, що Мейхер без білизни. Волосся в цей раз були розпатлане на співачці, а образ вона доповнила взуттям на великому підборах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все із-за того, що Мейхер опублікувала кадр в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що екс-ВІА Гра Надія Мейхер-Грановська порадувала фанів особистими кадрами зі студії.

Так на нових кадрах зірка сцени показала, як виспівує або ж записує пісні, назва однієї з яких звучало як "Волохата циганка". Крім того, що у Наді абсолютно дивовижний сильний голос і вона зачарувала своїм вокалом, вона ще й позувала в облягаючих штанях і об'ємному светрі з-під якого грайливо "визирало" то мереживну білизну, то комбінація, то білизняний варіант майки на тоненьких бретельках чорного кольору.

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ в Instagram.

На фото Надя позує в кофті і спідниці білого кольору. Образ доповнила Мейхер великим каблуком, а також прикрасами в зоні декольте. На кадрі співачка посміхалася і сиділа на стільці. На тлі можна побачити столик з вінтажними предметами.

Фанати встигли поставити майже триста лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу Надії, особливості її молоде обличчя, а також прекрасні ноги, якими вона посвітила на кадрі.

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