Як відомо, на початку березня принц Гаррі і Меган Маркл відвідали Великобританію, щоб в останній раз перед зреченням взяти участь як члени королівської сім'ї в офіційних заходах

Однак, герцог Сасекський встиг не тільки порадувати бабусю, королеву Єлизавету II, своєю присутністю на прийомі на честь Дня Співдружності 9 березня. Гаррі також побував на таємній вечірці, яку йому влаштували друзі. Примітно, що до цього часу Меган вже покинула межі Великобританії і повернулася до маленького сина Арчі в Канаду.

Сюрпризом на вечірці для Гаррі стала поява його колишньої пасії Челсі Деві, з якою вони зустрічалися п'ять років. Говорили про можливе одруження, але не сталося. Екс-кохана нібито кинула Гаррі через сильну увагу журналістів і громадськості до життя онука королеви.

«Гаррі сяяв, коли увійшов у кімнату. Його там всі чекали. Він не міг повірити своїм очам, коли побачив Челсі. Гаррі був дуже схвильований і міцно обійняв її», — розповіли джерела з оточення принца.

Судячи з усього, Меган в курсі всього, що відбувалося і відбувається між чоловіком і його колишньою дівчиною, і не ревнує. Деві навіть була присутня у них на весіллі.

«Меган довіряє йому, але на вечірці багато жартували, що вона може обчислити Гаррі по GPS і приїхати за ним. Для Гаррі ця вечірка стала своєрідним перепочинком: йому було важливо знати, що поруч знаходяться близькі люди, які піклуються про нього», — підкреслив інсайдер.

Раніше ми повідомляли, герцоги Сасекскі щосили готуються до моменту, коли вже більше не будуть носити королівські титули (останній день 31 березня цього року). Днями на сайті благодійної організації Smart Works, де патроном служить Меган Маркл, зникли всі згадки про неї, як про королівську особу (одна з умов Єлизавети - жодних згадок про королівську сім'ю в назвах фондів, компаній тощо, тобто у справах, пов'язаних з фінансами).

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