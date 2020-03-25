Учасниця реаліті-шоу "Холостяк-10" похвалилася дивним зміною фігури

У проекті Аліна засвітилася зі стрункою і підтягнутою фігурою, але такою вона була не завжди.

Дівчина вирішила показати, як виглядала раніше. У мережі вона показала фото, на якому їй 20 років. Тоді Аліна важила 67 кг.

З допомогою регулярних тренувань і правильного харчування вона змогла не тільки скинути 13 кг, але і утримати нормальну вагу. Зараз її ваги стабільно показують – 53-55 кг.

«Щоб схуднути, я багато займалася спортом, особливо кардіо. Відмовилася від цукру, чіпсів і продуктів швидкого приготування. При цьому пила дуже багато води. Крім того, перестала їсти після 18:00», - розповіла дівчина.

При цьому вона зазначила, що трохи послабила обмеження, коли вага стабілізувався. Зокрема, вона стала трохи вживати звичну для себе їжу в невеликих кількостях, приділяючи увагу тому, як вона приготовлена.

Дівчина пишається своїм результатом і вважає схуднення величезним досягненням. Тим хто теж вирішив позбавитися від зайвої ваги вона радить не робити це різко. Для підтримки стрункої фігури важливо стежити за харчуванням і регулярно займатися спортом.

«Скільки себе пам'ятаю, я завжди була повненькою. Але все одно впевненою в собі! Тому дотримуюся думки, що впевненість залежить не від того, скільки кілограмів ти важиш, а як ти себе відчуваєш. Але все ж ваш вага повинен бути здоровим і не зазнавати шкоди організму», – поділилася Аліна.

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