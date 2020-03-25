Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала тренування в прямому ефірі в стильному костюмі болотного кольору

Щоб залучити можна більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції вдома, зірка вирішила проводити тренування разом з фанатами в реальному часі і без записів. Так, Настя влаштувала цілу віртуальну тренування з шанувальниками рано вранці, пише Рoliteka.net.

У прямому ефірі в соціальній мережі Instagram щаслива і задоволена співачка з'явилася в природному вигляді і в костюмі болотного відтінку, що складається з вільної майки, яку вона засвязала на талії, і обтягуючих лосин. Костюм, як втім і інші спортивні образи зірки, є моделлю її власного бренду.

Так, в запису Настя розповіла про правила хорошого тренування показала топ самих різних вправ на всі групи м'язів і, звичайно ж, потренувалися разом з шанувальниками.

«Треба сидіти вдома. А після ми зможемо якомога швидше порадіти настала весни», - зазначала не раз Каменських.

Нагадаємо, до цього співачка розповіла про правила схуднення:

"❗️ Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень. Я обожнюю бігати і тренуватися вранці, але прокидаюся як мінімум за годину до цього.

❗️Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ. Тому завжди робимо розминку

❗️Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

❗️Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів. Однією з причин, чому ви не худнете, може бути те, що ви мало спите.

❗️Пийте воду. Для всіх це вже банальний рада, але скільки з вас п'ють достатньо чистої води? Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце", - повідомила Каменських.

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