Українська співачка MARUV влаштувала на підлозі "дикі" танці разом з подругою під нову пісню "Сила кицьки"

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила нагадати незвичайним чином про свою нову музичну композицію, яка раніше викликала цілий скандал серед шанувальників, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз співачка показала танцювальну зв'язку з свого нового кліпу разом з колегою і подругою.

Під час свого танцю Ганна позувала без макіяжу, в обтягуючому чорному гольфі з безліччю дрібних написів білим цвітом і в яскраво-рожевих штанях. Доповнити вбрання співачка вирішила такою ж чорною кепкою з принтом, як і гольф. Під кепкою, схоже, співачка вирішила приховати відросле коріння яскраво-блакитних волосся.

Причому похвалитися танцями зірка вирішила сидячи навпочіпки, повторюючи тим самим руху з нового кліпу.

Зазначимо свій кліп артистка представила в якості початку її нового проекту. Зірка вирішила назвати себе "Шлакоблочина", акцентуючи увагу на тому, що вона нібито насміхається над багатьма темами, а оточенню пора "приймати" гумор, як раніше сама Корсун заявила в Сторі Instagram.

У новому кліпі, знятому в одних рожевих тонах, вона разом з учасницями свого шоу-балету виконувала провокаційні руху, а також використовувала різні відверті пози під час того, як сиділа на підлозі або вигиналася перед дівчатами на четвереньках.

У ролику всі дівчата тверк в мереживній бікіні блідо-рожевого відтінку. Заспівав разом з Ганною також і співак Fearmuch. "Ти куди, пані? Познайомлю твою кицьку зі своїм удавом".

У цілому, весь текст пісні одноманітний і досить відвертий. Також крім провокаційних танців дівчата похвалилися розтяжкою, покрутили обручі і покрутилися біля пухнастих котиків. Користувачі мережі залишилися під бурхливим враженням від побаченого, оскільки представлений ролик є абсолютною протилежністю до попередніх робіт зірки.

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