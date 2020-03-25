Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий гарячий образ в Instagram

На фото Леся позує в довгій спідниці з великим розрізом і топі. Нікітюк в цей раз була з розпущеним волоссям і стояла між дверей, швидше за все у ванну. На тлі практично нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одяглася, нафарбувалася, поки не дзвонив", - написала Леся під фото.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Краще б сьогодні подзвонив. Вчорашній абонент", "Красива", "Подзвони сама", "Надія помирає останньою", "Подзвони мені, подзвони", "А цей *** не дзвонить", "Леся, сьогодні знову дзвінок Джареда чекаєте? А раптом", "Люблю тебе (в хорошому сенсі слова, звичайно), Леся наша Богиня".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про неймовірний для неї події - вона змогла особисто поговорити зі своїм кумиром Джаредом Лето.

Артистка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram про те, як під час ефіру Джареда вона змогла поговорити з ним особисто, що стало для неї повним шоком. Зірка не змогла приховати почуттів і розплакалася прямо перед камерами.

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