Український співак MELOVIN справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров є, як відомо, фаворитом артиста Андрія Данилка - молода зірка здивував публіку "витівкою"

Хлопець опублікував нескромний знімок в мережі, пише Рoliteka.net. MELOVIN показав у своєму Інстаграм чорно-біле фото, де висолопив язика і нібито мав намір або вже облизав шкіряний виріб. Куртку він тримав у руках, при цьому дивився вниз або ж на саму річ.

Крім того, артист засвітив свої тату на тілі і коли фотографувався, найімовірніше, був роздягнений.

Багато шанувальників Кості таку "рекламу" оцінили, як і вигляд співака без одягу, іншим же зірка Х-Фактора на даному фото здався "якимось дивним".

А раніше артист поділився нескромним знімком, зробивши селфы в ліжку. MELOVIN розташувався на білих простирадлах. Верх співака був голим, через що він зміг посвітити своєїм немалим татуюванням на ключиці.

Також на руці зірки було видно інше тату.

Артист сперся на руку, повернувши голову. Його очі були спрямовані в бік, а губи відкриті.

"добраніч", - підписав фото він.

За сім годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ну це сильний секс🔥🔥", "Ну от і як тут тепер заснути?😂🔥", "Баби ну це вже занадто 🤤😂", "Несіть тазик дівчинки😻🥵🔥❤️", "І як тепер заснути", "я ж не засну ти ок", "ГоспАди, шо за СЭХС🔥", "Всі фани: чому концерт буде в жовтні ?? МЕЛ ЯК ТАК??!?😭

Мел: в сенсі які концерти в жовтні *непорозуміння*", "ПІШОВ СПАТИ", "Ну і як тепер заснути? 😏😂", "Чудово виглядаєш. Втім як завжди 😉", "Мій хороший, я тебе дуже сильно люблю, але відчуваю, що я точно не засну.Але все одно спокійної ночі, бажаю тобі солодких снів💕😘", "ух, який контент під'їхав 🔥🤤", "Ну навіщо ти так з нами,аа?😍🔥", "Як після цього заснути 😏 Всі вимерли 😄", - написали користувачі мережі.



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