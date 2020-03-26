Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як розважається вдома

Після того, як був введений карантин, зірка поспішила відзняти власне шоу і лише потім відправилася додому проводити час в оточенні близьких. І, судячи з сторі зірки в соціальній мережі Instagram, вона вже придумала, як провести вечір з молодим коханим, пише Рoliteka.net.

Так, артистка представила новий образ, причому не посоромилася розповісти, для кого і для чого він потрібен. Знаменитість з'явилася перед об'єктивом у чорному мереживній халаті з тонким поясом, під яким помітно такого ж кольору мереживну білизну.

На обличчі Ганни яскравий макіяж, а волосся акуратно покладені в м'які хвилі. Примітно, що в ролику зірка зазначила, що цей спосіб підходить тільки для того, щоб хоч у нього вдома, пити вино і насолоджуватися відпочинком. Таким чином Ганна натякнула на романтичний вечір з Янісом, якого трохи пізніше також показала в Сторі. Молодий чоловік дбайливо готував вечерю, поки співачка знімала ролики і спостерігала за коханим.

Також everal днів тому Ганна розповіла, що завершила свій міні-марафон зі схуднення і відразу ж по його закінченню приступила до зйомок нового проекту під назвою "Квартира 69".

Зйомки проходили незважаючи на те, що зараз введено карантин через загрозу поширення коронавіруса. Схоже, Анна вирішила не збиватися з графіка і тому кожен день проводила на знімальному майданчику більшу частину дня.

У розділі Сторі вона показала, як приміряла на себе стильне плаття довжини "міді" яскраво-рожевого кольору з білими смугами. При цьому вбрання вигідно підкреслив значні форми зірки, які ледь помістилися в наряд без бретелей.

Ганна постала у вбранні під час запису одного з моментів шоу, на якому також з'явилися її колеги і навіть встигли здивувати зухвалими витівками перед обличчям артистки. Трохи пізніше співачка показала фото, зняте в той момент, коли сама Ганна разом з одним сиділа в подобі ванною, заповненою світлими кульками.

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