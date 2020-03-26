Меган Маркл заборонила принцу Гаррі подорожувати, в тому числі повертатися до Великобританії, щоб побачити свого батька принца Чарльза, у якого виявили коронавірус

Про це з посиланням на джерело повідомляє DailyMail.com.

Тест 71-річного принца Чарльза на коронавірус дав позитивний результат у вівторок, 24 березня. Зараз представник королівської сім'ї перебуває в ізоляції в маєтку Балморал в Шотландії зі своєю дружиною Каміллою.

Інсайдер сказав, що Меган Маркл заявила Гаррі, що «ні за яких обставин вони з ним, зараз нікуди не поїдуть».

Також він додав, що подружжя дуже засмучені.

«Меган сказав, що Гаррі спілкувався зі своїм батьком ... Звичайно, він засмучений. Вона сказала, що вони обидва засмучені, бо вони діячі і хочуть зробити набагато більше, щоб допомогти».

востаннє Гаррі бачив свого батька на початку цього місяця. Його публічно бачили на щорічній службі Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 9 березня.

Меган і Гаррі в даний час знаходяться в своєму особняку на набережній на острові Ванкувер з малюком Арчі і вживають додаткові заходи безпеки під час пандемії, змушуючи працівників дотримуватися строгий гігієнічний протокол і надягати латексні рукавички.

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